Инвесткомпании-партнеры Корпорации развития представили свои карьерные перспективы в День Профориентации

15 предприятий региона, включая 8 участников проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития, представили свои карьерные возможности в День Профориентации, который состоялся 30 октября в Доме молодежи в рамках Всероссийского проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В карьерном событии приняли участие более 700 рязанских студентов, школьников и молодых специалистов.

Инвесткомпании-партнеры Корпорации развития представили свои карьерные перспективы в День Профориентации. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития.

15 предприятий региона, включая 8 участников проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития, представили свои карьерные возможности в День Профориентации, который состоялся 30 октября в Доме молодежи в рамках Всероссийского проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В карьерном событии приняли участие более 700 рязанских студентов, школьников и молодых специалистов.

На повестку дня легли результаты федерального опроса Президентской платформы «Россия — страна возможностей», в котором регион впервые принял участие. Так, по результатам исследования основная часть россиян (58,7%) уверены, что начинать профессиональную деятельность лучше во время учебы в колледже или вузе. При этом 43% респондентов считают, что работать можно параллельно с обучением. И такие возможности предоставляют во многих рязанских инвесткомпаниях. По результатам опроса большинство работодателей (66,7%) привлекают молодых специалистов без опыта, чтобы «вырастить» сотрудника под потребности компании.

Для привлечения молодых специалистов без опыта работодатели чаще всего сотрудничают с вузами (55,2%) и проводят презентации в колледжах и вузах (44,8%). Именно такое направление работы Корпорация развития ведет в рамках своего проекта «Кадры для инвесторов». Так, на стендах Дня Профразвития представили свои перспективы карьерного роста ведущие инвесткомпании региона — предприятие по выпуску приборов учета «Тепловодохран», завод металлоконструкций «СтальСтройТехнологии», крупнейшие фармпроизводства региона «Октафарма-Фармимэкс» и «Скопинфарм», завод высокопрочного крепежа «Бервел», компания по производству вентиляционного оборудования «Эра», производитель медицинских и гигиенических изделий «Медителл», аграрный холдинг «Русская Аграрная группа» и рязанское конструкторское бюро «Глобус».

«Корпорация развития в рамках проекта „Кадры для инвесторов“ помогает нам проводить профориентационную работу со студентами и школьниками в эффективных форматах: коротких видеороликов, интерактивных встреч. И предоставленная возможность сегодня принять участие в этом масштабном мероприятии также помогла нам в формировании кадрового резерва», — отметила замгенерального директора по персоналу «СтальСтройТехнологии» Светлана Заволокина.

На мероприятии потенциальные соискатели смогли напрямую поговорить с представителями ведущих компаний, узнать о реальных вакансиях и стажировках. Ребята прошли консультации, оценили свои силы в мастер-классах и квизах, получили советы от HR-экспертов. В формате «Карьерные свидания» за считанные минуты потенциальные соискатели проходили мини-собеседования, и многие принимали решения о будущей работе.

Поделился опытом и дал студентам рекомендации по успешному карьерному старту исполнительный директор блока «ДОМ» ВЭБа Александр Мачевский. Также он рассказал о программе студенческих практик — Проекте «Судьба»:

"Нужно оценивать свой уровень подготовки и знаний при первом профессиональном выборе: практика, стажировка или работа. Хороший специалист вырастает из человека с желанием учиться и получать дополнительные навыки. Не бойтесь сложных и даже рутинных задач в начале своей карьеры — так вы станете сильнее и быстрее достигнете желаемого уровня в профессии. И помните, что даже во время учебной и бесплатной практики в организации вы должны «выжать» из нее для себя опыт, навык, репутацию, дополнительные компетенции и полезные связи", — отметил он.

В Корпорации развития отметили, что это масштабное карьерное событие предоставило участникам возможность начать путь к своей первой стажировке, а инвесткомпаниям продолжить формирование кадрового резерва.