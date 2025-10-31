Двое жителей Рязани украли 9 ящиков водки из гипермаркета на свадьбу
Оперативники опросили работников магазина и нашли людей, которые видели как двое мужчин загружали коробки в автомобили свадебного кортежа, украшенные праздничными лентами. Полицейские выяснили, что этот кортеж проехал в поселок Дягилево. Правоохранители установили, что к краже водки причастны двое родственников — жителей поселка в возрасте 40 лет и 21 года. Их разыскали и задержали. Возбуждено уголовное дело.
Двое жителей Рязани украли девять ящиков водки из гипермаркета на свадьбу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Оперативники опросили работников магазина и нашли людей, которые видели как двое мужчин загружали коробки в автомобили свадебного кортежа, украшенные праздничными лентами.
Полицейские выяснили, что этот кортеж проехал в поселок Дягилево.
Правоохранители установили, что к краже водки причастны двое родственников — жителей поселка в возрасте 40 лет и 21 года. Их разыскали и задержали.
Возбуждено уголовное дело.