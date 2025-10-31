Для рязанских школьников установили даты проведения итогового сочинения

Основной датой проведения итогового сочинения или изложения в 2025—2026 учебном году утвердили 3 декабря, дополнительные дни — 4 февраля и 8 апреля. В сообщении уточняется, что для сдающих государственную итоговую аттестацию экстерном сочинение (изложение) проведут 3 декабря.