Для рязанских школьников установили даты проведения итогового сочинения
Основной датой проведения итогового сочинения или изложения в 2025—2026 учебном году утвердили 3 декабря, дополнительные дни — 4 февраля и 8 апреля. В сообщении уточняется, что для сдающих государственную итоговую аттестацию экстерном сочинение (изложение) проведут 3 декабря.
В министерстве образования Рязанской области озвучили даты проведения итоговых сочинений и изложений. Соответствующее сообщение опубликовали «Рязанские ведомости».
Напомним, в 2024—2025 учебном году школьники писали итоговую работу 4 декабря, 5 февраля и 9 апреля.