Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.98 0.48 01/11
ЦБ EUR 93.39 0 01/11
Нал. USD 81.30 / 80.88 31/10 18:15
Нал. EUR 94.47 / 95.67 31/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
515
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 810
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 199
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 507
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
По данным регионального Гидрометцентра, ночью и утром 1 ноября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, по возможности отказаться от поездок в утренние часы.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью и утром 1 ноября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, по возможности отказаться от поездок в утренние часы.