Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

По данным регионального Гидрометцентра, ночью и утром 1 ноября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, по возможности отказаться от поездок в утренние часы.