Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали привести в порядок трассу

Отмечается, что на участке дороги Кораблино — станция Листвянка нет освещения и тротуаров. Также специалисты установили, что на трассе есть выбоины. Прокурор обратился в суд с иском к Дирекции дорог Рязанской области. Ответчика обязали привести трассу в порядок.

Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали привести в порядок трассу. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Отмечается, что на участке дороги Кораблино — станция Листвянка нет освещения и тротуаров. Также специалисты установили, что на трассе есть выбоины.

Прокурор обратился в суд с иском к Дирекции дорог Рязанской области. Ответчика обязали привести трассу в порядок.