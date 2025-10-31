Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.60 / 80.91 31/10 13:15
Нал. EUR 94.80 / 95.89 31/10 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 2025 15:06
481
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 750
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 161
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 454
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Десятки домов в Рязани остались без горячей воды и отопления
Из-за ремонтных работ до 16:00 31 октября горячей воды не будет по адресам: улица Березовая, дома №№ 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1к, 1 м, 1н; улица Интернациональная, дом № 13г; улица Советской Армии, дом № 3 корпус 1. В зону отключения попал детский сад № 43. Отопления до 16:00 не будет на улицах: Черновицкая, дома №№ 30, 32, 34, 34 корпус 1, 36, 38, 38 корпус 1; Новаторов, дом № 4; Зубковой, дома №№ 22, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3.

Десятки домов в Рязани 31 октября остались без горячей воды. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

Из-за ремонтных работ до 16:00 31 октября горячей воды не будет по адресам:

  • улица Березовая, дома №№ 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1к, 1 м, 1н;
  • улица Интернациональная, дом № 13г;
  • улица Советской Армии, дом № 3 корпус 1.

В зону отключения попал детский сад № 43.

Отопления до 16:00 не будет на улицах:

  • Черновицкая, дома №№ 30, 32, 34, 34 корпус 1, 36, 38, 38 корпус 1;
  • Новаторов, дом № 4;
  • Зубковой, дома №№ 22, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3;
  • Новоселов, дом № 34 корпус 1;
  • Бронная, дом № 19.

До 17:00 отопления не будет в домах №№ 1,3 на улице Ленинского комсомола, в детском саду № 149.

До 14:00 подача теплоносителя прекращена по адресам:

  • улица Бронная, дома №№ 2, 2 корпус 1, 4;
  • улица Магистральная, дома №№ 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 17, 18, 18 корпус 1, 19, 20;
  • улица Октябрьская 58, 58 корпус 1, 60, 60 корпус 1, 64/22.

До 16:00 прекращена подача теплоносителя на улицах:

  • Фирсова, дома №№ 16, 18, 18 корпус 1, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 24;
  • Лермонтова, дома №№ 8, 10, 12, 16, 18, 20.

Также в список попали детские сады №№ 96 (Б), 146, школа № 48.