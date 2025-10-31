Десятки домов в Рязани остались без горячей воды и отопления
Десятки домов в Рязани 31 октября остались без горячей воды. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».
Из-за ремонтных работ до 16:00 31 октября горячей воды не будет по адресам:
- улица Березовая, дома №№ 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1к, 1 м, 1н;
- улица Интернациональная, дом № 13г;
- улица Советской Армии, дом № 3 корпус 1.
В зону отключения попал детский сад № 43.
Отопления до 16:00 не будет на улицах:
- Черновицкая, дома №№ 30, 32, 34, 34 корпус 1, 36, 38, 38 корпус 1;
- Новаторов, дом № 4;
- Зубковой, дома №№ 22, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3;
- Новоселов, дом № 34 корпус 1;
- Бронная, дом № 19.
До 17:00 отопления не будет в домах №№ 1,3 на улице Ленинского комсомола, в детском саду № 149.
До 14:00 подача теплоносителя прекращена по адресам:
- улица Бронная, дома №№ 2, 2 корпус 1, 4;
- улица Магистральная, дома №№ 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 17, 18, 18 корпус 1, 19, 20;
- улица Октябрьская 58, 58 корпус 1, 60, 60 корпус 1, 64/22.
До 16:00 прекращена подача теплоносителя на улицах:
- Фирсова, дома №№ 16, 18, 18 корпус 1, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 24;
- Лермонтова, дома №№ 8, 10, 12, 16, 18, 20.
Также в список попали детские сады №№ 96 (Б), 146, школа № 48.