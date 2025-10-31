Десятки домов в Рязани остались без горячей воды и отопления

Из-за ремонтных работ до 16:00 31 октября горячей воды не будет по адресам: улица Березовая, дома №№ 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1к, 1 м, 1н; улица Интернациональная, дом № 13г; улица Советской Армии, дом № 3 корпус 1. В зону отключения попал детский сад № 43. Отопления до 16:00 не будет на улицах: Черновицкая, дома №№ 30, 32, 34, 34 корпус 1, 36, 38, 38 корпус 1; Новаторов, дом № 4; Зубковой, дома №№ 22, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3.