Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии за мошенничество. Об этом 31 октября сообщил РЕН ТВ.

Шабутдинов признан виновным в 113 эпизодах мошенничества. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также блогеру назначили штраф в пять миллионов рублей.

Отмечается, что его задержали 3 ноября 2023 года. Со ссылкой на данные следствия уточняется, что люди покупали у Шабутдинова образовательные курсы стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей, однако обещанных результатов не получили.

6 декабря 2023 года стало известно, что суд арестовал счета блогера, чтобы возместить пострадавшим ущерб. Также замораживали активы предполагаемого сообщника — гендиректора компании, через которую торговали курсами.

Со ссылкой на информацию прокуратуры сообщается, что ущерб по уголовному делу блогера превышает 57 миллионов рублей.

Фото: скриншот из видео РЕН ТВ