Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.30 / 80.88 31/10 16:55
Нал. EUR 94.47 / 95.67 31/10 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
494
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 773
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 176
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 478
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии за мошенничество
Шабутдинов признан виновным в 113 эпизодах мошенничества. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также блогеру назначили штраф в пять миллионов рублей. Его задержали 3 ноября 2023 года. По данным следствия, люди покупали у Шабутдинова образовательные курсы стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей, однако обещанных результатов не получили. 6 декабря 2023 года стало известно, что суд арестовал счета блогера, чтобы возместить пострадавшим ущерб. Также замораживали активы предполагаемого сообщника — гендиректора компании, через которую торговали курсами.

Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии за мошенничество. Об этом 31 октября сообщил РЕН ТВ.

Шабутдинов признан виновным в 113 эпизодах мошенничества. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также блогеру назначили штраф в пять миллионов рублей.

Отмечается, что его задержали 3 ноября 2023 года. Со ссылкой на данные следствия уточняется, что люди покупали у Шабутдинова образовательные курсы стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей, однако обещанных результатов не получили.

6 декабря 2023 года стало известно, что суд арестовал счета блогера, чтобы возместить пострадавшим ущерб. Также замораживали активы предполагаемого сообщника — гендиректора компании, через которую торговали курсами.

Со ссылкой на информацию прокуратуры сообщается, что ущерб по уголовному делу блогера превышает 57 миллионов рублей.

Фото: скриншот из видео РЕН ТВ