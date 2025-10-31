20-летнюю рязанку осудят за поддельные «права»

По версии следствия, обвиняемая через интернет купила поддельный документ, который получила в почтовом отделении. В сентябре 2025 года ее остановили сотрудники ГАИ за рулем автомобиля. Девушка предъявили поддельные «права». Уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ направлено в суд. За совершение преступления грозит ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы до одного года, либо лишение свободы до одного года.

