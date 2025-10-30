Житель Сараев лишился автомобиля за пьяное вождение

По данным прокуратуры, в июле 2025 года 52-летний сараевец, ранее привлеченный к ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, употребив спиртное, сел за руль своего автомобиля LADA. Во время поездки на одной из улиц он был задержан сотрудниками полиции. Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Его автомобиль конфискован в собственность государства.

