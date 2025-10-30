Зеленский может разрешить украинцам вновь открыто говорить по-русски

Возможное мирное урегулирование конфликта с Россией может привести к возвращению русскому языку официального статуса в Украине. Об этом сообщает киевское издание «Страна» в Telegram, ссылаясь на несколько факторов. Во-первых, речь идёт об отзыве закона, лишавшего русский язык защиты по Европейской хартии. Во-вторых, в плане ЕС и Киева по прекращению огня есть пункт о взаимопонимании и уважении языкового и культурного разнообразия. Издание также указывает, что президент Зеленский готов рассмотреть этот шаг как условие окончания конфликта, что станет серьёзным сдвигом в позиции официального Киева.

