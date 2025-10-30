Рязань
Зеленский может разрешить украинцам вновь открыто говорить по-русски
Возможное мирное урегулирование конфликта с Россией может привести к возвращению русскому языку официального статуса в Украине. Об этом сообщает киевское издание «Страна» в Telegram, ссылаясь на несколько факторов. Во-первых, речь идёт об отзыве закона, лишавшего русский язык защиты по Европейской хартии. Во-вторых, в плане ЕС и Киева по прекращению огня есть пункт о взаимопонимании и уважении языкового и культурного разнообразия. Издание также указывает, что президент Зеленский готов рассмотреть этот шаг как условие окончания конфликта, что станет серьёзным сдвигом в позиции официального Киева.

Возможное мирное урегулирование конфликта с Россией может привести к тому, что Украина снова предоставит русскому языку официальный статус. Об этом сообщает киевское издание «Страна» в своём Telegram-канале, ссылаясь на несколько факторов, способствующих этому шагу.

Среди основных предпосылок журналисты упоминают отзыв закона, который лишал русский язык защиты по Европейской хартии. Также обращается внимание на пункт в плане Европейского Союза и Киева о прекращении огня, который подразумевает «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».

Издание делает вывод о том, что президент Владимир Зеленский готов рассмотреть возможность предоставления официального статуса русскому языку как условие для завершения конфликта.

«Если это действительно так, то речь идёт о тектоническом сдвиге позиции официального Киева по мирному урегулированию», — подчеркивает автор материала.