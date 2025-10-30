Вучич заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без Китая

Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости участия Китая в переговорах по украинскому вопросу для достижения серьезного соглашения. Об этом пишут «Известия». Вучич отметил, что без вовлечения Китая невозможно достичь значительных результатов, и выразил удовлетворение успешными переговорами между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Вучич также подчеркнул, что Сербия поддерживает «очень хорошие отношения» с Китаем и стремится улучшить связи с Соединенными Штатами Америки.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости участия Китая в переговорах по украинскому вопросу для достижения серьезного соглашения. Об этом пишут «Известия».

Вучич отметил, что без вовлечения Китая невозможно достичь значительных результатов, и выразил удовлетворение успешными переговорами между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Вучич также подчеркнул, что Сербия поддерживает «очень хорошие отношения» с Китаем и стремится улучшить связи с Соединенными Штатами Америки.