ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины

Удары фиксируют в Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Тернопольской, Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Львовской, Полтавской областях. Есть перебои с электричеством. Сейчас над Украиной более 100 дальнобойных беспилотников.