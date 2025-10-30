ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины
Удары фиксируют в Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Тернопольской, Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Львовской, Полтавской областях. Есть перебои с электричеством. Сейчас над Украиной более 100 дальнобойных беспилотников.
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины с применением «Калибров», «Кинжалов», «Искандеров», крылатых ракет и БПЛА. Об этом пишет Mash.
