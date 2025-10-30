Visa зарегистрировала товарные знаки в России

Международная платежная система Visa зарегистрировала в России два товарных знака до 2034 года. Об этом сообщило 30 октября РИА Новости. Visa подала заявки еще в 2024 году для выпуска кредитных карт, дистанционного банковского обслуживания по дебетовым и кредитным картам и перевода средств. Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки сроком до 2034 года. Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Visa прекращает деятельность в России.

