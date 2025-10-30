В Рыбновском районе нашли нарушения при реализации нацпроекта

Прокуратура Рыбновского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд при реализации национального проекта «Семья». Выяснилось, что одно из бюджетных учреждений заключило сделку с ИП три договора на поставку музыкального оборудования на общую сумму более 700 тыс. рублей, что фактически образует единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную договорами для формального соблюдения ограничений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В адрес учреждения внесено представление, которое рассмотрено. Его руководитель привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о контрактной системе при выборе поставщика).

