В рязанском онкодиспансере рассказали о режиме работы в праздничные дни
Поликлиника и колл-центр 1 ноября будут работать. С 2 по 4 ноября — выходные. Отмечается, что все дни в дежурном стационаре будут работать дежурные врачи.
В рязанском онкодиспансере рассказали о режиме работы в праздничные дни. Пост об этом опубликован в соцсетях медучреждения.
Поликлиника и колл-центр будут работать 1 ноября. С 2 по 4 ноября — выходные.
Отмечается, что все дни в дежурном стационаре будут работать дежурные врачи.
Фото: Минздрав Рязанской области