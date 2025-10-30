В рязанском онкодиспансере рассказали о режиме работы в праздничные дни

Поликлиника и колл-центр 1 ноября будут работать. С 2 по 4 ноября — выходные. Отмечается, что все дни в дежурном стационаре будут работать дежурные врачи.

В рязанском онкодиспансере рассказали о режиме работы в праздничные дни. Пост об этом опубликован в соцсетях медучреждения.

Фото: Минздрав Рязанской области