В рязанской поликлинике № 14 появилось новое оборудование

Учреждение оснастили рентгеновским диагностическим комплексом «Медикс РЦ-Амико». Он дает возможность проводить съемки пациентов в положении лежа, стоя и сидя. Кроме того, установили, рентгеновский цифровой Маммограф «Маммо-5МТ», позволяющий получать объемные 3D-изображения молочной железы. Скоро новое оборудование начнет функционировать в тестовом режиме.