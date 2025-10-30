В Рязанской области в ДТП пострадали три человека
ДТП произошло 29 октября, примерно в 09:50, на 1-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации полиции, 57-летняя москвичка, управляя «Ауди», столкнулась с ВАЗ-2107, за рулем которого был 59-летний житель Михайловского района. Водитель «Лады» и его пассажир — 63-летняя женщина, а также 61-летний пассажир иномарки с полученными травмами доставлены в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
