В Рязанской области в ДТП пострадали три человека

ДТП произошло 29 октября, примерно в 09:50, на 1-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации полиции, 57-летняя москвичка, управляя «Ауди», столкнулась с ВАЗ-2107, за рулем которого был 59-летний житель Михайловского района. Водитель «Лады» и его пассажир — 63-летняя женщина, а также 61-летний пассажир иномарки с полученными травмами доставлены в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Михайловском районе в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 29 октября, примерно в 09:50, на 1-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации полиции, 57-летняя москвичка, управляя «Ауди», столкнулась с ВАЗ-2107, за рулем которого был 59-летний житель Михайловского района.

Водитель «Лады» и его пассажир — 63-летняя женщина, а также 61-летний пассажир иномарки с полученными травмами доставлены в медучреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.