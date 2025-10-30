В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Оповещение опубликовали в 19:23 30 октября. «Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

Рязанцам напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.