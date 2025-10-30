В Рязанской области хотят создать Совет по сохранению объектов культурного наследия

В Рязанской области хотят создать Совет по сохранению объектов культурного наследия при губернаторе. Об этом сообщил вице-губернатор Артём Бранов на совещании в Совете Федерации.

В регионе насчитывается порядка 3500 объектов культурного наследия.

«По восьми старинным церквям, расположенным вне населенных пунктов, есть решения о принятии их регионом в безвозмездное пользование и выделении средств на их консервацию. Совет позволит объединить усилия заинтересованных сторон и продолжать интенсивно работать над вопросами сохранения культурных памятников», — отметил Бранов.