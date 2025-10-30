В Рязани врачи скорой спасли пациентку в «золотой час»

В Рязани врачи скорой спасли пациентку в «золотой час». Об этом сообщает региональный минздрав.

По данным министерства, около месяца назад рязанка внезапно почувствовала жгучую боль за грудиной, слабость, у нее участились дыхание и пульс. Родные женщины вызвали скорую помощь.

«Врач сразу же оценил ситуацию. Опрос, необходимая терапия, вывод: по всем признакам — острый коронарный синдром, состояние, угрожающее жизни, которое требует немедленной госпитализации». — рассказала пациентка.

Рязанку успели довезти до больницы, где она провела около месяца.