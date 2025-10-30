Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
398
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 580
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 050
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 333
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани врачи скорой спасли пациентку в «золотой час»
По данным минздрава, около месяца назад рязанка внезапно почувствовала жгучую боль за грудиной, слабость, у нее участились дыхание и пульс. Родные женщины вызвали скорую помощь. «Врач сразу же оценил ситуацию. Опрос, необходимая терапия, вывод: по всем признакам — острый коронарный синдром, состояние, угрожающее жизни, которое требует немедленной госпитализации». — рассказала пациентка. Рязанку успели довезти до больницы, где она провела около месяца.

В Рязани врачи скорой спасли пациентку в «золотой час». Об этом сообщает региональный минздрав.

По данным министерства, около месяца назад рязанка внезапно почувствовала жгучую боль за грудиной, слабость, у нее участились дыхание и пульс. Родные женщины вызвали скорую помощь.

«Врач сразу же оценил ситуацию. Опрос, необходимая терапия, вывод: по всем признакам — острый коронарный синдром, состояние, угрожающее жизни, которое требует немедленной госпитализации». — рассказала пациентка.

Рязанку успели довезти до больницы, где она провела около месяца.