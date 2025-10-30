В Рязани утвердили появление новых многоэтажек

Депутаты Рязгордумы одобрили внесение изменений в генплан города и появление новой жилой зоны на улице Новаторов. Решение приняли на заседании в четверг, 30 октября.

Изменения коснулись участка у дома № 9 на улице Новаторов. Территорию из зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций перевели в зону застройки многоэтажными жилыми домами. На кадастровой карте также указано разрешенное использование — стоянки транспорта общего пользования. Отметим, что участок площадью 12 тысяч м2 располагается около Комсомольского парка.

Изменения внесли в генеральный план города и правила землепользования и застройки.