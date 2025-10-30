В Рязани пропала 31-летняя женщина

С 17 октября 2025 года местонахождение Екатерины Максимовой неизвестно. Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — светло-голубые, глаза — серо-голубые. Одежда: черная куртка, розовая майка, черные ботинки и брюки. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.