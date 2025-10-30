В Рязани произошло ДТП с участием троллейбуса

ДТП произошло вечером 30 октября на улице Гагарина. По словам очевидцев, столкнулись троллейбус и легковушка. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.