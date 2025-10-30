В Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 30 октября на пересечении улиц Есенина и Маяковского. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.