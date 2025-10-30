Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 79.47 -0.35 30/10
ЦБ EUR 92.25 -0.69 30/10
Нал. USD 81.50 / 81.27 30/10 12:57
Нал. EUR 94.50 / 95.42 30/10 12:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
382
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 548
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 035
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 313
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани полицейские перекрыли канал незаконной миграции
Полицейские задержали в Рязани троих неработающих граждан страны Среднеазиатского региона в возрасте 24, 29 и 30 лет. Выяснилось, что иностранцы за денежное вознаграждение помогали своим соотечественникам получить патент на работу без фактического прохождения государственного тестирования по русскому языку. По предварительной информации, мигранты действовали под руководством неизвестного лица, находящегося за пределами России. Посредством мессенджера сообщники отправляли ему персональные данные клиентов, а затем через курьера получали изготовленные в соседнем регионе фальшивые сертификаты. Фиктивный документ обходился обратившимся в сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

В Рязани полицейские перекрыли канал незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали в Рязани троих неработающих граждан страны Среднеазиатского региона в возрасте 24, 29 и 30 лет. Выяснилось, что иностранцы за денежное вознаграждение помогали своим соотечественникам получить патент на работу без фактического прохождения государственного тестирования по русскому языку.

По предварительной информации, мигранты действовали под руководством неизвестного лица, находящегося за пределами России. Посредством мессенджера сообщники отправляли ему персональные данные клиентов, а затем через курьера получали изготовленные в соседнем регионе фальшивые сертификаты. Фиктивный документ обходился обратившимся в сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Организаторов миграционного канала отправили под стражу. Также полицейские установили более 20 мигрантов в возрасте от 22 до 39 лет, воспользовавшихся услугами группы. У них изъяты поддельные сертификаты. В отношении этих злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.