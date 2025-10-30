В Рязани полицейские перекрыли канал незаконной миграции

В Рязани полицейские перекрыли канал незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Организаторов миграционного канала отправили под стражу. Также полицейские установили более 20 мигрантов в возрасте от 22 до 39 лет, воспользовавшихся услугами группы. У них изъяты поддельные сертификаты. В отношении этих злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.