В Рязани образовались пробки

Пробки образовались вечером в четверг, 30 октября. Движение затруднено на улицах Есенина, Горького, Ленина, Введенская, Спортивная, Маяковского, Вознесенской, проезде Шабулина. Также заторы образовались на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском шоссе, Северной окружной. На карте также указано, что на проезде Шабулина и улице Гагарина произошло два ДТП.