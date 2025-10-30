В Рязани на улице Ленина произошла авария

В Рязани на улице Ленина произошло ДТП. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. По словам очевидцев, автомобиль Митсубиси, выезжавший с поворота, врезался в остановившуюся на пешеходном переходе машину. Уточняется, что пострадавших нет.