В Рязани легковушку занесло под «КамАЗ», момент ДТП попал на видео
Авария произошла утром в четверг, 30 октября, на проезде Яблочкова. На кадрах видно, как Kia заносит на дороге и ее сносит «КамАЗ». Информации о пострадавших в ДТП нет.
В Рязани легковушку занесло под «КамАЗ», момент ДТП попал на видео. Его опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Рязани».
