В Рязани горела пятиэтажка, есть пострадавшие

Происшествие случилось в ночь на 30 октября на улице Керамзавода. По словам очевидцев, пожар случился на пятом этаже многоквартирного дома. В региональном ГУ МЧС сообщили. что огнём повреждена комната. Имеются пострадавшие. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава.