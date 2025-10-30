В Рязани горела пятиэтажка, есть пострадавшие
Происшествие случилось в ночь на 30 октября на улице Керамзавода. По словам очевидцев, пожар случился на пятом этаже многоквартирного дома. В региональном ГУ МЧС сообщили. что огнём повреждена комната. Имеются пострадавшие. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава.
