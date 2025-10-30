В России предложили штрафовать кафе за использование атрибутики Хэллоуина

В России предложили штрафовать кафе за использование атрибутики Хэллоуина. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на депутата Михаила Иванова.

По его словам, действующее законодательство о защите традиционных духовно-нравственных ценностей предусматривает возможность принятия конкретных мер.

Он считает необходимым ввести административную ответственность для юридических лиц, использующих в оформлении витрин, рекламе или организации мероприятий символику, связанную с Хэллоуином. Для нарушителей предлагается система предписаний и штрафов.