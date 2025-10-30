В Роспотребнадзоре сообщили о возникновении нового коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили о возникновении нового коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что вирус обнаружили в Бразилии у летучих мышей. В него входят возбудители COVID-19 и атипичной пневмонии. Роспотребнадзор постоянно мониторит информацию.

Сейчас риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, однако необходимы исследования, чтобы быть готовыми к возможным вызовам в будущем.