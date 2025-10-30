В Подмосковье нашли труп 14-летнего зацепера, пропавшего две недели назад

В Подмосковье нашли труп 14-летнего зацепера, пропавшего две недели назад. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Подросток пропал 13 октября в Лобне Московской области. По данным канала, в тот день он поругался с родителями из-за того, что мать запретила мальчику заниматься зацепингом.

Отмечается, что подросток ночью ушел из дома через окно, оставив телефон и паспорт. Мальчика искали родители, близкие, волонтеры и экстренные службы. Во время поисков установили, что подросток мог уехать в Звенигород Московской области, где собирались зацеперы.

Его тогда в последний раз видели на платформе Луговая. Недалеко от станции Некрасовская нашли его кроссовки.

29 октября стало известно, что мальчик погиб. Ведется расследование.

Фото взято из Telegram-канала «112»