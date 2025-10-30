В Перинатальном центре в Рязани подсчитали средний вес и рост новорожденных

Средний вес рожденных этой осенью мальчиков составил 3 264 грамма, девочек — 3 284 грамма. Средний рост мальчиков — 52 сантиметра, девочек — 51 сантиметр.

В Перинатальном центре в Рязани подсчитали средний рост и вес новорожденных. Пост об этом 30 октября опубликован в соцсетях медучреждения.

Средний вес рожденных этой осенью мальчиков составил 3 264 грамма, девочек — 3 284 грамма. Уточняется, что речь идет о доношенных детях.

Средний рост мальчиков — 52 сантиметра, девочек — 51 сантиметр.