В Нижнем Тагиле мужчину, задушившего 11-летнюю школьницу, назначили пожизненное

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор убийце 11-летней школьницы о пожизненном лишении свободы. Об это сообщает телеграм-канал «Плохие новости».

Напомним, трагедия произошла в августе прошлого года, когда девочка, попросившаяся погулять, не вернулась домой. В поисках Насти участвовали сотни людей, однако спустя четыре дня ее тело было найдено в подвале общежития, где она проживала с родителями.

Расследование установило, что сосед девочки, Владимир, заманил Настю к себе под предлогом чаепития. В результате он совершил над ней насильственные действия сексуального характера, а затем задушил. Суд признал его виновным и назначил максимальное наказание.

