В нескольких населенных пунктах Рязанской области не будет света 31 октября

В Клепиковском районе Рязанской области не будет света 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. Электроэнергию отключат с 09:00 до 17:00 в деревне Часлово. С 11:00 до 17:00 света не будет в деревнях: Березово, Кобылинка, Коробово, Корякино, Оськино, Парфеново, Радино, Хараблино. В это время будут проходить плановые работы ЦУС «Рязаньэнерго».