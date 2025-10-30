В нескольких населенных пунктах Рязанской области не будет света 31 октября
В Клепиковском районе Рязанской области не будет света 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. Электроэнергию отключат с 09:00 до 17:00 в деревне Часлово. С 11:00 до 17:00 света не будет в деревнях: Березово, Кобылинка, Коробово, Корякино, Оськино, Парфеново, Радино, Хараблино. В это время будут проходить плановые работы ЦУС «Рязаньэнерго».
В Клепиковском районе Рязанской области не будет света 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации.
Электроэнергию отключат с 09:00 до 17:00 в деревне Часлово.
С 11:00 до 17:00 света не будет в деревнях:
- Березово,
- Кобылинка,
- Коробово,
- Корякино,
- Оськино,
- Парфеново,
- Радино,
- Хараблино.
В это время будут проходить плановые работы ЦУС «Рязаньэнерго».