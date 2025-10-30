В Клепиковском районе произошла авария
В Клепиковском районе Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ПУВП». Очевидцы уточняют, что авария случилась около деревни Полушкино. На кадрах видно, что две машины вылетели с дороги. Подробностей о пострадавших пока нет.
Фото: ПУВР