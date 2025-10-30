Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.10 / 81.40 30/10 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.89 30/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
410
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 603
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 065
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме выступили за ужесточение наказания за контент о зацеперах
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о необходимости ужесточения наказания за размещение контента о зацеперах. Об этом пишет «Москва 24». Парламентарий подчеркнул, что подобные действия должны быть жестко пресечены, так как они пропагандируют серьезные правонарушения. Милонов отметил, что современные технологии позволяют быстро выявлять видео зацеперов сразу после совершения правонарушений. Он предложил, что контент, связанный с этой деятельностью, можно удалять во внесудебном порядке, чтобы предотвратить распространение опасного контента.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о необходимости ужесточения наказания за размещение контента о зацеперах. Об этом пишет «Москва 24».

Парламентарий подчеркнул, что подобные действия должны быть жестко пресечены, так как они пропагандируют серьезные правонарушения.

Милонов отметил, что современные технологии позволяют быстро выявлять видео зацеперов сразу после совершения правонарушений. Он предложил, что контент, связанный с этой деятельностью, можно удалять во внесудебном порядке, чтобы предотвратить распространение опасного контента.