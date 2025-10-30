В Госдуме выступили за ужесточение наказания за контент о зацеперах

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о необходимости ужесточения наказания за размещение контента о зацеперах. Об этом пишет «Москва 24». Парламентарий подчеркнул, что подобные действия должны быть жестко пресечены, так как они пропагандируют серьезные правонарушения. Милонов отметил, что современные технологии позволяют быстро выявлять видео зацеперов сразу после совершения правонарушений. Он предложил, что контент, связанный с этой деятельностью, можно удалять во внесудебном порядке, чтобы предотвратить распространение опасного контента.