В Госдуме предложили запретить делать ремонт по воскресеньям

Депутаты Госдумы предложили запретить шумные ремонтные работы по воскресеньям и праздникам. Отмечается, что сейчас регионы самостоятельно определяют часы запрета шума, поэтому многие проводят ремонтные работы по воскресеньям, что «лишает людей единственного полноценного выходного дня». Депутаты считают, что изменение СанПиН уравняет права жителей разных регионов.