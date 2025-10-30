В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

Депутаты Госдумы во главе с Геннадием Зюгановым внесли законопроект, предлагающий объявить 7 ноября выходным днем в честь дня Октябрьской революции, пишет РИА Новости. Документ уже размещен в электронной базе думы. В пояснительной записке к законопроекту авторы подчеркивают важность сохранения исторической памяти о революции, которая, по их мнению, будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях текущей международной ситуации. Они также утверждают, что принятие данного законопроекта повысит осведомленность граждан о значимых событиях XX века и получит широкую общественную поддержку благодаря особому отношению миллионов россиян к дате 7 ноября.