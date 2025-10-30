В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья

Россиянам хотят позволить использовать средства материнского капитала на ремонт жилья. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представленный документ законопроекта депутатов Госдумы.
Согласно инициативе, в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагается внести изменения, которые позволят использовать маткапитал для оплаты ремонтных работ. В настоящее время такая возможность существует только для регионального маткапитала в некоторых субъектах страны. Законопроект направлен на устранение этого дисбаланса.
Депутаты отметили, что в случае одобрения законопроекта россияне смогут направлять средства маткапитала на оплату профессиональных услуг по ремонту, выполняемых специализированными организациями или индивидуальными предпринимателями.