Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.10 / 81.40 30/10 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.89 30/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
416
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 614
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 072
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 360
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья
Россиянам могут разрешить использовать материнский капитал на ремонт жилья, пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект депутатов Госдумы. Инициатива предлагает изменить закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», чтобы средства маткапитала можно было расходовать на оплату ремонта. Сейчас эта возможность есть только для регионального маткапитала в некоторых регионах. Законопроект направлен на устранение этого ограничения. В случае одобрения россияне смогут оплачивать ремонтные работы профессиональных организаций или индивидуальных предпринимателей за счет материнского капитала.

Россиянам хотят позволить использовать средства материнского капитала на ремонт жилья. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представленный документ законопроекта депутатов Госдумы.

Согласно инициативе, в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагается внести изменения, которые позволят использовать маткапитал для оплаты ремонтных работ. В настоящее время такая возможность существует только для регионального маткапитала в некоторых субъектах страны. Законопроект направлен на устранение этого дисбаланса.

Депутаты отметили, что в случае одобрения законопроекта россияне смогут направлять средства маткапитала на оплату профессиональных услуг по ремонту, выполняемых специализированными организациями или индивидуальными предпринимателями.