В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья

Россиянам могут разрешить использовать материнский капитал на ремонт жилья, пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект депутатов Госдумы. Инициатива предлагает изменить закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», чтобы средства маткапитала можно было расходовать на оплату ремонта. Сейчас эта возможность есть только для регионального маткапитала в некоторых регионах. Законопроект направлен на устранение этого ограничения. В случае одобрения россияне смогут оплачивать ремонтные работы профессиональных организаций или индивидуальных предпринимателей за счет материнского капитала.

