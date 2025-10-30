Рязань
В Госдуме предложили платно бронировать «красивые» номера для машин
Депутаты Госдумы предложили новый закон, который позволит автовладельцам бронировать «красивые» номера для своих автомобилей через портал «Госуслуги». Это значит, что за определенную плату владельцы машин смогут выбрать и зарезервировать номерные знаки, которые им нравятся. Согласно законопроекту, в закон будет добавлена специальная статья, которая объяснит, как именно можно будет резервировать номера и сколько это будет стоить. Однако плата за резервирование не будет возвращаться, если автовладелец передумает. Авторы законопроекта отметили, что сейчас номера присваиваются автоматически, и у людей нет возможности выбрать конкретный знак. Это создало теневой рынок, где продаются особые комбинации номерных знаков.

