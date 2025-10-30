Рязань
В Госдуме предложили обеспечить студентов госвузов бесплатными обедами
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выступил с инициативой о введении бесплатных обедов для студентов государственных вузов. Об этом пишет «Газета.Ru».

Он отметил, что маленькие стипендии не позволяют многим студентам обеспечить себя необходимым питанием. Средний размер академической стипендии в прошлом году составил всего 1967 рублей, а социальной — 2953 рубля, в то время как прожиточный минимум в России превышает 15 000 рублей.

По словам Делягина, такая ситуация ставит студентов в трудное положение, вынуждая их отвлекаться на подработки или полагаться на помощь родителей. Особенно это касается студентов из небогатых семей, которые иногда не могут позволить себе даже еду. В связи с этим депутат направил предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой о необходимости обеспечения студентов очной бюджетной формы обучения бесплатными обедами.

Он подчеркнул, что такая мера социальной поддержки может оказать значительное влияние на жизнь студентов и помочь им сосредоточиться на учебе, ведь они являются будущими специалистами в таких важных сферах, как образование и здравоохранение.