В Госдуме предложили неделю бесплатного проезда для матерей в честь Дня матери

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ, направленный главе Минтранса Андрею Никитину. Авторы предложения отметили, что в России отсутствуют льготы, связанные с Днем матери. Они предлагают, чтобы льготная неделя начиналась ежегодно с 30 ноября и распространялась на все виды общественного транспорта, включая городские, пригородные и межрегиональные маршруты, обслуживаемые государственными перевозчиками. Для получения права на бесплатный проезд матери должны будут предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий возраст и родство.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, направленный главе Минтранса Андрею Никитину.

Авторы предложения отметили, что в России отсутствуют льготы, связанные с Днем матери. Они предлагают, чтобы льготная неделя начиналась ежегодно с 30 ноября и распространялась на все виды общественного транспорта, включая городские, пригородные и межрегиональные маршруты, обслуживаемые государственными перевозчиками.

Для получения права на бесплатный проезд матери должны будут предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий возраст и родство.

По мнению депутатов, такая мера станет знаком уважения к материнству и позволит семьям проводить больше времени вместе. Инициатива также подчеркивает заботу государства о матерях в этот важный праздник.