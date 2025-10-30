Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.10 / 81.40 30/10 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.89 30/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
410
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 603
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 065
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили неделю бесплатного проезда для матерей в честь Дня матери
Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ, направленный главе Минтранса Андрею Никитину. Авторы предложения отметили, что в России отсутствуют льготы, связанные с Днем матери. Они предлагают, чтобы льготная неделя начиналась ежегодно с 30 ноября и распространялась на все виды общественного транспорта, включая городские, пригородные и межрегиональные маршруты, обслуживаемые государственными перевозчиками. Для получения права на бесплатный проезд матери должны будут предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий возраст и родство.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, направленный главе Минтранса Андрею Никитину.

Авторы предложения отметили, что в России отсутствуют льготы, связанные с Днем матери. Они предлагают, чтобы льготная неделя начиналась ежегодно с 30 ноября и распространялась на все виды общественного транспорта, включая городские, пригородные и межрегиональные маршруты, обслуживаемые государственными перевозчиками.

Для получения права на бесплатный проезд матери должны будут предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий возраст и родство.

По мнению депутатов, такая мера станет знаком уважения к материнству и позволит семьям проводить больше времени вместе. Инициатива также подчеркивает заботу государства о матерях в этот важный праздник.