В Екатеринбурге нашли обезглавленное тело женщины

В Екатеринбурге в парке было найдено обезглавленное тело женщины. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

Труп был обнаружен местным жителем во время утренней пробежки. У голого тела не было головы, однако на пальце женщины находилось обручальное кольцо.

По предварительным данным, смерть носит криминальный характер, на что указывает характерный разрез на шее. Голова женщины до сих пор не найдена, и следователи проводят тщательный осмотр места происшествия.

В настоящее время запрашивается специальная медицинская экспертиза для определения времени смерти.

Правоохранительные органы активно анализируют видеозаписи с камер наблюдения в районе парка и исследуют возможные связи с другими исчезновениями в Екатеринбурге, включая давние случаи. Уголовное дело об убийстве возбуждено, и следствие продолжает работать.

Фото: 112