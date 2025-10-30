В центре Рязани закроется пункт приема платежей за ЖКУ

С 31 октября перестанет работать отделение по адресу: улица Свободы д. 3. Отмечается, что с 6 ноября прием платежей будет осуществляться по новому адресу: улица Грибоедова д. 58. Также компания сообщила, что возобновил работу пункт приема платежей на улице Поселковая д. 6 А.