В ЦБ выразили уверенность, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин, и это не приведет к ускорению инфляции. Она озвучила данное мнение во время своего выступления в Госдуме, передает «Газета. ру». Набиуллина охарактеризовала рост цен на бензин и повышение НДС как временные и разовые факторы. По ее словам, увеличение налога не станет постоянной причиной для ускорения инфляции. «Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции», — отметила она.

