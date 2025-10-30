В Брянской области при атаке БПЛА по дому погибла женщина

В Брянской области при атаке БПЛА по дому погибла женщина. Об этом 28 октября сообщил глава региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

По его словам, после атаки в Выгоничском районе Брянской области жилой дом загорелся.

Погибла мирная жительница. 14-летняя девочка пострадала. Ее госпитализировали.

По данным Telegram-канала «Плохие новости 18+", погибшей было 50 лет, у нее осталось двое детей. Кроме того, как указали в публикации, тело женщины нашли спустя несколько часов.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"