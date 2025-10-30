Священник объяснил россиянам, когда стоит признаваться в измене

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав дал совет мужчинам, изменившим своим супругам, не делиться своими проступками с женами, а вместо этого обратиться за помощью к церкви. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига». Священнослужитель отметил, что честность не подразумевает необходимость «на каждом углу рассказывать о своих проступках». По его словам, гораздо важнее очистить совесть через таинство покаяния и исповедь. Митрополит подчеркнул, что признаваться в измене стоит лишь в тех случаях, когда это может помочь укрепить отношения. Если же такое признание может привести к разрыву, то «не всегда полезно это делать», добавил он.

