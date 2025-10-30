Стало известно, почему 90% россиян испытывают трудности при поиске работы

Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в 2% и явный кадровый дефицит, 91% соискателей по-прежнему испытывают трудности при поиске работы в 2025 году. Об этом сообщила Наталья Голованова, глава исследовательского центра SuperJob, передает НСН.
По данным совместного опроса «Работа. ру» и «СберПодбор», средний срок поиска работы увеличился до пяти месяцев и трех дней — это первый рост с 2021 года. Оценка сложности поиска работы за год изменилась незначительно, поднявшись с 6,4 до 6,5 баллов. Легче всего найти работу в возрасте 30-38 лет, где средняя оценка составляет 5,2 балла.
В то время как количество вакансий сократилось на 16%, количество резюме возросло на 18%, а это создает высокую конкуренцию на рынке труда. Особенно сложно устроиться на позиции в бухгалтерии и юриспруденции из-за автоматизации этих процессов. Однако рабочие специальности, такие как водители и сотрудники служб доставки, остаются наиболее востребованными.
Голованова отметила, что компании стали более избирательны при найме, стремясь найти идеального кандидата. Соискатели же, имея возможность выбирать, не спешат соглашаться на первые попавшиеся предложения. В то же время, высококвалифицированные специалисты находят работу быстро.