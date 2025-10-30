Рязанцы рассказали, верят ли они в распродажу в «Черную пятницу»

Лишь 14% жителей верит в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи. 65% считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей. Готовность совершать покупки в ходе ноябрьской распродажи выразили лишь 7% горожан.

Рязанцы рассказали, верят ли они в распродажу в «Черную пятницу». Об этом пишет сервис SuperJob.

