Рязанцы рассказали, верят ли они в распродажу в «Черную пятницу»
Лишь 14% жителей верит в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи. 65% считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей. Готовность совершать покупки в ходе ноябрьской распродажи выразили лишь 7% горожан.
